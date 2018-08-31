川蔡通話內幕 郭文貴爆料班農對台看法

郭文貴爆料班農（見圖）形容「台灣真是沒救了！」。（資料照，美聯社）

2018-08-31 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國前副總統錢尼的副國家安全顧問葉望輝（Stephen J.Yates）接受海外自媒體「路德社」專訪時，大談川蔡通話內幕，中國流亡富豪郭文貴今日在直播上更加碼爆料，他前日與前美國白宮首席策士班農（Steve Bannon）在家中開會時，班農提到自己當年就是負責下決策的關鍵決策人之一，而蔡政府後來的應對，讓班農大嘆是「小孩子水平」，更說「台灣真是沒救了！」

美國時間8月30日，中國流亡富豪郭文貴在家中直播時表示，前日與前美國白宮首席策士班農在家中開會時，他就葉望輝爆料一事，向班農詢問「川蔡通話」的真實內幕，班農表示，當年「川蔡通話」他就是負責下決策的關鍵人物之一，郭文貴說：「當他們（班農等決策者）幾個人決定接蔡英文這個電話的時候，這是個大事，實際上背後有很多人參與、有很多意見。」

班農曝下決策後 楊潔篪緊急來訪

郭文貴說班農向他提到，當年川普團隊包含他的幾個決策者剛做了決定，要接蔡英文的電話的時候，不超過48小時，時任中國國務委員楊潔篪緊急來訪美國，「楊潔篪緊急來了，楊潔篪來了幹嘛?開會，跟班農先生，還有另外3個人我不能說，開會時班農先生傻了，他說這美國怎麼會這樣?這麼機密的事情，怎麼楊潔篪又知道?」

郭文貴爆料，楊潔篪與班農等決策者開會時，「前面放一個本子，然後就啪啪啪講，講中國的歷史、台灣的歷史，台灣怎麼一直以來都屬於中國的一部分。」班農更指出楊潔篪強硬的表示，中國在任何情況下，在領土問題上都不會讓步，「什麼都可以談，這（指川蔡通話）不行！」

班農嘆：「台灣真是沒救了！」

郭文貴提到，班農從這件事得出三個看法：第一，美國沒有秘密，共產黨的藍金黃計畫滲透的太厲害，這麼快中國就知情；第二，中國竟對川蔡通話感到非常緊張，郭文貴說：「他（指班農）震驚的事情，說楊潔篪到美國來，談這個台灣的事情，感到這個（非常）緊張的程度！他們（指班農等決策者）有評估，但沒想到（中國）這麼在乎！這麼大個事！」

第三，班農另外一個感觸，是台灣的反應。班農說：「這個台灣真是沒救了！」，郭文貴形容：「這台灣的反應竟然害怕！還東打聽西打聽，跟個小孩子似的，看到這個金磚了，東躲西藏，繞著轉，繞著轉想說這是金子呢還是銅呢?然後一會兒躲了幹嘛去了，一會兒躲後面了，一會兒出來看有人沒有啊，所以你這什麼玩意這是！這哪叫政治家呀！」

郭文貴說，班農當時評估認為，「這是台灣幾千億都買不來的信用和廣告，等於給你（指台灣）背書!」，「但是竟然把你嚇到躲躲藏藏在後面，他們非常失望！」郭文貴更表示，班農直接向他表明，台灣政府在利用川蔡通話一事做的反應，「就是小孩子水平！」郭文貴說，「這麼大的事你得講話的時候，你在那不趕快說上兩句，說句難聽的話，趕快上嘛！爭取台灣利益、國際空間！沒有！這我再往下不說了，再說就又涉及到很多機密的事，嚇人！」

郭文貴嘆蔡政府：「沒有任何政治智慧！」

郭文貴嘆氣道：「你說你這蔡英文怎麼能代表台灣呢?歷史以來最大的機會！」，「哪天我請班農先生給咱們大家講講！」，郭文貴表示，他認為葉望輝可能也不知道這些事情，更形容中國「也是口爆黨，喊了半天啥也沒敢做！」郭文貴繼續說，「然後台灣的反應超出想像，完全沒有政治觀念，沒有任何政治智慧！失去了個絕佳的機會！」

郭文貴表示，台灣直到現在還無動於衷，「蔡英文到美國來這次過境，實際上美國的很多政治家說，她完全沒把握住！台灣如果不把握這個機會，永遠沒了！」

郭文貴最後表示，「台灣在歷史前所未有的機會中、香港在恐懼中、大陸同胞在水深火熱中、西方世界處在一個極為危險的挑戰中，這就是今天世界的形勢。」更形容台灣和香港，就是共產黨外掛的兩個腎，「他（指中共）現在是在那邊又洗又淨的，如果你自己搞不明白，那就完蛋了，都被犧牲了。」