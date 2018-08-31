川普警告世貿組織好好表現 否則美國將退出

2018-08-31 05:44

〔中央社〕美國總統川普今天接受彭博（Bloomberg）專訪時，持續批評世界貿易組織（WTO），並揚言若是世貿組織再不好好表現，他會考慮讓美國退出這個組織。

路透社報導，美國若真退出世貿組織，恐將破壞現代全球貿易體系的主要基礎之一，而美國曾在創建這套體系扮演要角。

川普說：「如果他們不好好表現，我會退出世貿組織。」

他曾抱怨美國在全球貿易上受到不公平待遇，並怪罪世貿組織容許這種情況出現。他也曾警告過可能對世貿組織採取行動，只是沒有明說會是什麼方式。