老年還想啪啪啪？希臘研究：地中海飲食法 降40％陽痿率

2018-08-31 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕希臘雅典大學（University of Athens）在29日結束的歐洲心臟病協會（ESC）2018年會議中發表最新研究指出，地中海飲食法能減少男性40％陽痿機率，並有助於70歲以後還能保持性生活。

綜合外媒報導，雅典大學科學團隊觀察愛琴海上伊卡利亞島（Ikaria）的667名男性，這些人年紀介於45歲至105歲，平均年齡67歲，發現只有20％研究對象有陽痿問題，遠低於醫學上預期的52％，原因在於他們多採用地中海飲食法，特色是食物中只使用橄欖油。

研究人員指出，實驗受試者每週除了平均吃下9匙橄欖油，還有13份蔬菜、6份水果、3份魚和2份豆類食物，這種飲食方式有助於男性擁有健康的心臟，同時清通血路，使血液在性慾發生時能更容易流入臀部，進而幫助生殖器官堅挺，且這些男性的睾丸激素濃度也較常人要來得高。

研究負責人柯里搜狐（Christina Chrysohoou）博士認為，許多男性服用威而鋼提升威猛程度，但這只是暫時性的，地中海飲食法「是1種無毒的解決方案，可以讓男性保持性功能」。

地中海飲食法主要是多食用蔬果類，並以堅果等穀物為主食，魚類為配餐，烹調過程則是使用橄欖油，並對於黃油等飽和脂肪，以及紅肉、加工食品、汽水、糖均呈極低度攝取。

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歐洲心臟病協會