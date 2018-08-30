QQ！瀕絕婆羅洲侏儒象今年已25死 馬來西亞要查

馬來西亞瀕臨滅絕的婆羅洲侏儒象（pygmy elephant）今年死亡數量激增。（法新社）

2018-08-30 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞瀕臨滅絕的婆羅洲侏儒象（pygmy elephants）死亡數量激增，沙巴州今年以來已發現25隻死象，當局今（30）日表示將介入調查。

《路透》報導，沙巴野生動物保護局局長奧古斯丁（Augustine Tuuga）表示，今年已有25隻婆羅洲侏儒象死亡，這是有史以來最高的年死亡數。過去8年，沙巴州有超過100隻婆羅洲侏儒象死亡。動保組織「世界自然基金會」（WWF）估計，世上大約只剩下約1500隻婆羅洲侏儒象。

這種在婆羅洲島上發現侏儒象，有超大的耳朵和長尾巴，目前因人類濫砍森林、伐木和種植棕櫚樹等，面臨棲地減少的威脅，導致數量減少。馬國當局尚未能確定今年侏儒象死亡數量激增的原因，但奧古斯丁說，他們有注意到侏儒象經常出現在森林外圍或棕櫚樹園外。

沙巴最新的侏儒象死亡事件發生在上週六，野生動物部門官員在棕櫚園外發現一隻母象屍體，頭部有遭槍擊痕跡，還有另外2隻象也遭槍殺。奧古斯丁說，由於地處偏遠，缺乏相關資訊和證據，難以將兇手繩之以法。

WWF馬國分部已呼籲棕櫚油業者採取相關行動，過去2個月，有4隻雄侏儒象掉入森林保護區附近棕櫚園的陷阱而受傷。