新疆人權侵害頻傳 美國會議員聯名要求制裁中國

圖為在新疆巡邏的中國警察。（法新社）

2018-08-30 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院及眾議院兩黨議員29日寫信呼籲美國政府制裁侵犯新疆人權的中國官員，並指新疆地區正在轉變為「高科技警察國家」。

綜合媒體報導，中國近兩年在新疆設置超過1300個「政治再教育」營，關押人數破100萬人，已超過德國集中營，而且以職業培訓中心的名目掩飾。

由美國國會暨行政當局中國委員會共同主席美國參議員盧比歐（Marco Rubio）和眾議員史密斯（Chris Smith）共同帶領的小組，共計17名議員連署致函國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）及財政部長努勤（Steven Mnuchin），要求美國政府採取行動。

信中內容提及，中國新疆的穆斯林正遭受中國的任意拘留、酷刑，其文化和宗教被嚴重限制外，日常生活各方面也受到監控。根據全球馬格尼茨基法案（GlobalMagnitsky Act），制裁新疆黨委書記陳全國與其他官員、中國兩家生產監視設備的公司，分別是海康威視和浙江大華。《全球馬格尼茨基法案》本是針對俄羅斯違反人權的官員，現在擴及至對任何違反人權及國外顯著腐敗人士進行制裁。

中國官方指出，新疆正面臨伊斯蘭武裝分子和分裂主義分子的嚴重威脅。中國外交部發言人華春英30日於北京表示，美國沒有權利對中國的少數民族政策進行毫無根據的批評。