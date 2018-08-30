中國重大車禍屍橫遍地 當局禁止談論稱僅26死傷

2018-08-30 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西壯族自治區今（30）日發生1起嚴重車禍，1輛行駛在路上的廂型車失控朝前方等待紅燈的車潮撞去，當場撞爆多輛電動機車，現場屍橫遍地但官方卻禁止當地人談論車禍事件，並指出只有7人死亡，19人受傷。

綜合外媒報導，南寧市1輛廂型車在今天早上11點30分許於行駛途中失控，從民眾上傳到推特上的影片中能見到，車禍現場一片狼藉，多名電動摩托車騎士慘遭橫禍，屍體均倒臥路中央，受傷程度較輕者則挪動身體尋求協助，當地公安趕忙到現場維持秩序並封鎖消息。

公安部門在第1時間發布的消息稱此起事件僅有1人死亡，但車禍影片在網路上不斷轉傳，因此到晚間《南寧晚報》才報稱有7人死亡，19人受傷，但正確數字仍舊不明確，有民眾表示，當局禁止當地人談論此事件，但有耳聞駕駛失控廂型車的駕駛「剛領駕駛證，才3天」。

南寧警方目前將廂型車駕駛逮捕歸案，還要深入調查車禍詳細經過，目前大量傷者在醫院救治，導致南寧醫療機構的血液庫存量恐不敷使用，由於中國當地捐血可換取現金，現有網友在網路上發起無償捐血活動，希望能幫助傷者度過難關。

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