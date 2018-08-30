全美首例！ 加州將廢除保釋金制度 改善貧富不平等待遇

2018-08-30 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國人口最多的加州將在明年廢除保釋金制度，成為全美第一個禁止用保釋金對刑事案件嫌犯進行保釋的州。加州州長布朗（Jerry Brown）表示，此舉是為讓富人和窮人獲得平等的待遇。

《美國之音》報導，加州目前的保釋金制度為要求被告交付保釋金，以確保他們會按時出庭受審，但這通常會讓比較貧困的被告被關在獄中等待審判，經濟狀況較好的嫌犯則可通過支付保釋金獲得自由。

布朗週二簽署的保釋改革法案將在2019年10月後生效，加州各地將用風險評估和非貨幣釋放條件來取代保釋金。布朗說：「今天，加州對保釋系統進行改革，來讓富人和窮人獲得平等的待遇。」

法庭將會根據犯罪情節輕重、是否對社會構成威脅，來決定是否繼續監禁嫌疑人。在非暴力犯罪的情況下，則會在嫌疑人保證回來參加庭審後將其釋放。嫌疑人被釋放後，可能採用GPS定位，讓執法人員知道嫌疑人的位置。

批評人士則指出，如果法官決定把窮人關在獄中，貧困嫌疑人遭受不公平待遇情況依然會發生。「美國公民自由聯盟」（ACLU）指稱：「這不是加州應當追求的種族平等和審前司法模式。」

另外，這項法律可能讓加州7000名保釋擔保人失業，其可能會提出訴訟阻止法案在明年生效。