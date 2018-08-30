《產經》被封殺日媒全員抵制 中方反嗆不接受無理抗議

2018-08-30 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》原本預計要採訪29日在北京舉行的日中兩國外交高官會談，卻遭中國外交部以「不夠親中」、「不符黨意」等由拒絕，日本媒體不滿中國外交部的行徑，決定全員抵制採訪表達抗議。不過中國外交部對此回應：「不接受無理抗議。」

綜合媒體報導，《產經新聞》遭到中國拒絕採訪後，《產經新聞》的東京編輯局長井口文彥表示，這是非法拒絕合法的新聞採訪，深感遺憾。日本官房長官菅義偉則表示，日本政府已向中國表示抗議，並說：「日本政府堅守著基本人權、言論自由等普世價值，我們認為發生這種事相當遺憾。」

不過針對日方官員的抗議，中國外交部發言人華春瑩卻聲稱「我們不接受這種無理的抗議」，還反過來要求日本政府應對自己的媒體進行引導及約束，並遵守駐在國法律，客觀公正報導駐在國情況，發揮建設性作用，而不是破壞性作用。華春瑩還說，這是基本常識，希望日方有關官員能認識這點。

對於不讓《產經新聞》採訪，中國外交部發言人華春瑩則指，任何重要外事活動的現場新聞安排，都是由駐在國和來訪國雙方通過友好協商，根據活動現場條件對採訪人數予以適當控制。北京有600多名外國記者，難道每一場外事活動都要允許600名記者參加，才叫合法嗎？並稱無論是《產經新聞》，還是日方有關官員，都應有清醒、清楚和正確的認識。