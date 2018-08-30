中國封殺日本產經新聞 日駐北京記者全員抵制

2018-08-30 20:21

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕日中兩國外交高官29日在北京舉行會談，產經新聞駐北京記者遭到中國封殺不得入場採訪，為此日本駐北京的新聞、通訊社及電視台記者以全員抵制採訪表達抗議。日本政府發言人、官房長官菅義偉在30日的記者會中表示極度遺憾，並透過外交管道向中國外交部提出抗議。

日本外務省事務次官秋葉剛男日前銜命前往北京為首相安倍晉三10月訪中時與習近平的會談鋪路。29日秋葉先後與中國外交部長王毅及副部長樂玉成進行會談。產經新聞報導，雙方會談的開頭雖有開放媒體入場採訪，但中方向日本大使館要求只開放5名日媒代表入內，經日本駐北京記者聯誼會進行抽籤，產經新聞駐北京記者中籤成為5名日媒代表之一。

但名單提交後，中外交部卻以「基於外交部的方針，產經記者不被承認」拒絕該報記者採訪。日本大使館方雖試著進行協調，但中方仍堅持封殺產經。報導指出，秋葉在與樂玉成時，曾當面提出抗議，希望不要有下一次。

立場反共的產經新聞在中國早就被列入「黑名單」，多次重要會議或場合經常被拒於門外，例如2017年10月中共19大時舉行的中央委員第一次全體會議之後，習近平舉行的記者會，產經新聞雖事先依程序申請採訪，但當天仍吃了閉門羹，成為日本唯一被拒的媒體，中方的理由是「座位不足」。今年6月，日本記者俱樂部主辦中國西藏自治區採訪行程，產經新聞也遭拒絕，為此日本記者俱樂部以違反言論自由，取消該次採訪。中國總理李克強在每年3月舉行的例行記者會，產經已連2年被拒於門外。今年六四前夕，產經記者也被阻於天安門廣場之外。

除了採訪時被拒於門外，產經新聞中國總局長申請簽證被凍結3年以上，曾駐北京多年的產經外信部次長矢板明夫也在著作中指出，他被調回日本前，中國也對他百般刁難，近百萬圓的存款差點被扣。

中國連續封殺或打壓產經新聞在中國的採訪已非第一次，但日本駐北京記者全員達成共識採取抵制行動，可說是極為罕見，這也顯示駐北京的日本記者已到了忍無可忍的地步。

安倍預定10月訪中，一般認為日中關係將持續回溫，但中國打壓日本媒體箝制言論的力道並未改變。產經新聞執行董事東京編集局長井口文彥發表聲明，除對中國的不當妨礙表示遺憾之外，也強調產經新聞未來仍將盡全力採訪，將中國的現況正確地報導給讀者。