惡！中國男拿球棒暴打小狗腦門 打到七孔流血才罷手

中國山東省濰坊市先前傳出男子棒打狗頭之情事，恐怖影片在網路上傳開。（圖擷取自微博）

2018-08-30 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省濰坊市先前傳出男子棒打狗頭情事，恐怖影片在網路上傳開，國際非政府動物救援組織「YouSign」對此發起請願連署，要求當局將這名把狗打到頭破血流的男子找出來處罰！

從影片中能看見，男子將狗繫在樓梯旁邊，他高舉球棒朝狗頭部猛擊，狗狗當場跌坐在地，全身發抖，不料男子還不罷休，繼續對狗頭部猛烈揮擊3次，直到狗狗開始七孔流血、血液灑落地面才罷休，冷血影片被放上網路，引起全球各地網友怒轟。

國際非政府動物救援組織「YouSign」指出，影片拍攝自山東省濰坊市，目前已收到4萬6490份請願書，在達到5萬份的目標後將對中國當局正式遞出，並要求官方盡快找出該名殘害無辜生命的男子，不該讓他在犯案後還能自由地離開。

許多網友看完影片後，都感到義憤填膺，紛紛留言說，「中國人的未來，就如同這條狗」、「有種就去打他的城管」、「阿彌陀佛，殘忍」、「多行不義必自斃」、「有本事拎支棍去打中共官員啦」、「為何要這樣結束1個生命」、「殘忍的中國」；中國微博傳出這名男子已被網友肉搜出來教訓，並公布電話與姓名。

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