土國獨裁總統雕像引爆衝突 德國市府一日後拆除

基於安全考量，政府在土耳其總統雕像擺設一天後宣布拆除。（法新社）

2018-08-30 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的雕像27日設置在德國威斯巴登市（Wiesbaden）後，現場湧入支持和反對人士，雙方在雕像周圍發生衝突，之後才過一天的時間，市府隨即宣布以安全為由拆除雕像。

綜合外媒報導，威斯巴登正臨藝術節雙年展期間，主辦單位在市中心廣場設立一座4公尺高的金色巨型雕像，部分民眾見狀投訴，表示無法接受獨裁者的雕像被擺出，甚至以噴漆宣洩不滿；部分穆斯林則和雕像合照，雙方看法兩極。

據威斯巴登BM市長弗朗茨（Oliver Franz）透露，當時民眾口角已經演變成「混戰」，愈來愈多人動手並拿出刃器，引爆肢體衝突。

土耳其在2016年政變未遂，當時埃爾多安逮捕5萬人，同時讓15萬名教師、法官、軍人解雇或停職，使德國出面譴責土耳其當局迫害人權，兩國關係因此惡化。其中極右派反移民政治人物薩茲（Emil Sänze）也出面痛批，替污辱德國的暴君立像，是一件相當愚蠢的事。

威斯巴登雙年展總監勞芬伯格（Uwe Eric Laufenberg）表示，設立雕像的目的是為供民眾自由討論，「在有些國家無法這樣做，但我們可以討論雕像和這個人。」另外市府則回應，如要談藝術自由，前提是沒有威脅到公共安全。