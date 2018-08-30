60秒坐爆129顆氣球！日奧運金牌女得主讓男網友暴動

2018-08-30 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本3屆奧運女子角力金牌得主吉田沙保里26日參加慈善電視節目，透過趣味競賽爭取民眾捐款，她挑戰「坐爆氣球」 在1分鐘內坐破129顆氣球，打破金氏世界紀錄，影片曝光令網友直呼「好想當她男友」。

綜合外媒報導，吉田沙保里在節目中挑戰「坐爆氣球」的金氏世界紀錄，必須在60秒內坐破超過104顆氣球才算成功，只見時間開始倒數後，吉田以微蹲的方式快速地將臀部坐下又抬起，就連幫忙拿氣球的工作人員都要夠眼明手快，才不會趕不上吉田的速度或是手被吉田屁股夾到。

當60秒倒數完畢後，吉田已坐爆129顆氣球，聽聞自己創下新的金氏世界紀錄後，她霸氣地張開雙臂歡呼並接受眾人的喝采；該節目為《24小時電視「愛心救地球」》，係日本電視放送網株式會社從1978年每年夏天8月下旬都會製播的大型慈善公益節目。

吉田沙保里現年35歲，是日本知名的女子角力選手，過去曾在2004年雅典奧運、2008年北京奧運和2012年倫敦奧運中，連續3度拿下女子角力金牌，在2016年里約奧運中，卻爆冷在女子53公斤角力項目中輸給美國選手瑪洛里斯（Helen Maroulis），飲恨拿下銀牌成績並當場暴哭。

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