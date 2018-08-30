學習永不嫌晚！ 泰84歲老奶奶堅持完成小六學業

2018-08-30 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名84歲的老奶奶堅持完成國小學業，每天自行騎腳踏車上下學，不因年紀差距，堅持學習課業的決心，向大家證明了「學習永不嫌晚」！

綜合外媒報導，這名泰國奶奶Kaysorn Sukserm 26日去學校參加小學六學級的正規考試，放學後她仍自己騎腳踏車回家，學校老師Wuttichai Suphap決定拍攝一個她在考試後回家的景象，影片中可見她身著制服，手上還拿著小黃傘，面帶笑容的樣子，讓人為之感動。

奶奶表示，她的最高教育只到四年級，之後並沒有太多學習機會，這就是她為什麼現在堅持要堅持研習完六年級的課程，她補充說道，儘管存在很大的年齡差距，但她仍在班上交到許多朋友。

據曼谷媒體報導，學校老師更在臉書上寫道，他對奶奶印象深刻，因為她沒有讓她的年齡干擾她的目標，很感動已經84歲的她堅持打破傳統的教育理念，仍努力提升自己，更不羞於和年幼的孩子一起上課。

影片在網上發布，奶奶的萌樣吸引了大家的注意，影片觀看人數更是高達78萬多次，影片中奶奶被問及為何要自己騎腳踏車上下學，奶奶表示，兒女有自己的工作要做，她不想打擾她的孩子，因為她自己可以像其他學生一樣自行上下學，這段影片讓許多網友感動，紛紛表示「看到她的笑容和活力就好感動」、「奶奶就是最好的榜樣」。