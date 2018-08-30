美中貿易戰將持續延燒 專家分析：除非中國拿出...

2018-08-30 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰愈演愈烈，500億美元商品關稅上週全數生效，加上兩方貿易代表近日重啟談判未果，也讓外界猜測是否會掀起更大的風暴。對此，專家分析，美國總統川普目前所做都是爲11月初的選舉，「若川普看好自己的選情，貿易戰就將繼續！」

據《三立新聞網》報導，駐台北亞洲政治風險顧問方恩格（Ross Darrell Feingold）表示，川普這個人很會打選戰，過去他在競選時就一直說要「打貿易戰」，即使在去年對中國沒有什麼讓人有印象的作為，但爲了今年11月初的選舉，他在年初就對中國展開強硬的貿易戰攻勢，出手非常的重，儼然把貿易戰視為「選舉工具」。

方恩格分析指出，美國現在的經濟算是蠻穩的，失業率也沒很高，加上川普一手握有和墨西哥的協議，宣稱能降低失業率；另一方面則提高中國商品的價格，這些都是川普能在下屆選舉中可拿出來吹捧的「政績」。

至於貿易戰有機會停歇嗎？方恩格則認為，短期來說美中貿易戰是不可能輕易的停止，「若川普看好自己的選情，那麼貿易戰就會持續下去！」方恩格直言，因為川普不在意中國受到多重的傷害，他只在乎貿易戰是否會讓中國改變貿易政策，「除非中國拿出一些甜頭出來，否則這場貿易戰川普將會繼續打下去」。