和分開60年北韓親屬見面後 南韓老婦：不想再見了

南北韓離散家屬日前舉行聚會。（路透）

2018-08-30 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓離散家屬日前舉行聚會，雖然出現母子淚流滿面相擁等感人畫面，但也有南韓人和北韓親屬見面時，氣氛相當尷尬，一心只想回家。

《路透》報導，這場兩韓離散家庭聚會上週在北韓金剛山酒店登場，南韓方有89個家庭參加，有許多人是分開60多年後首次碰面，加上相聚的親屬多半是孫子、侄子侄女等遠親，而非親子或手足等，讓長期分離不僅有明顯的情感距離，政治觀也有所差異。

81歲的南韓老婦Jung Hak-soon上週第一次與她住在北韓的侄子和嫂嫂碰面，但雙方並沒有淚流滿面地擁抱，而是出現相反情況，Jung Hak-soon說，她當下就只想回家，原本期望侄子會和她的兄弟長得相似，「但他沒有，他們就像是陌生人」，「我不想再見到他們了。我不知道其他家庭的感受如何，可能我就是比較冷酷無情」。

南韓80歲的老人Cho Kwon-hyeong表示，他住在北韓的妻子和侄子大力稱讚北韓領導人後，他感到非常不舒服，「他們說，這場聚會得以舉行都要感謝金正恩，除此之外，沒有其他的話」。他說，他在聚會中所獲得最重要的消息，就是他的兄弟已經離世，「自韓戰期間他被北韓軍隊帶走後，就沒有他的消息。我甚至不知道他是否還活著」。

南韓總統文在寅和金正恩今年4月舉行首次「文金會」時，同意在時隔3年後，再度舉行兩韓離散家庭聚會。據信，北韓出席者是根據對政權忠誠度來挑選，南韓則是考量各種因素，包括年齡等，最後透過電腦擇選。