共和黨失去國會恐釀暴亂？ 川普：事情就是這樣

川普在一次與宗教領袖的晚宴中疾呼，若共和黨失去國會控制權，現在所做的一切將會被暴力推翻。（法新社）

2018-08-30 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕2018年美國中期選舉即將於11月6日舉行，此次選舉被視為2020年美國總統選舉的風向標，對共和黨及川普至關重要，川普在一次與宗教領袖的晚宴中疾呼，若共和黨失去國會控制權，現在所做的一切將會被暴力推翻，事後他再次強調「事情就是這樣」。

《紐約時報》（The New York Times）取得一場27日在白宮的晚宴錄音帶，川普向出席的福音派領袖及支持者表示，盼他們鼓勵底下教友在中期選舉踴躍出門投票，支持共和黨，川普警告：「只要一次選舉，你們就會失去你們所擁有的一切。」

川普強調，若共和黨失去國會控制權，「他們（意指民主黨）會推翻我們所做的一切，他們會迅速、暴力地推翻我們所做的一切成果。」川普特別點名美國反法西斯團體Antifa，「看看這一些團體，裡頭都是暴力分子。」

事後川普受訪時被問到，為何暗示若敗選將發生暴力事件時，川普僅回答：「因為事情就是這樣。」川普說：「世界時常出現許多不必要的暴力事件，我不想在這個國家見到此狀況。」

2018年美國中期選舉即將於11月6日舉行，由於選民會根據總統就任2年來的政績來投票，常被視為美總統的期中考，自1938年以來，執政黨大多在中期選舉敗選，只有1998年及2002年例外。