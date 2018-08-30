擋不住民怨！ 普廷罕見對退休金改革讓步

俄國總統普廷當地時間29日，在電視演說中表示，將調整上月通一讀過的退休金改革中，女性的退休年齡。（法新社）

2018-08-30 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕曾承諾永不提高退休年齡的俄國總統普廷，上月竟把大刀揮在這項數十年未曾變動的退休金制度上，導致民怨四起。因此他在當地時間29日，為挽救下滑的支持度，祭出些微「讓步」。

綜合外媒報導，俄國政府原改革計畫中，將女性退休年齡調高8歲至63歲，男性調高5歲至65歲，但引來民眾反彈，因此普廷昨在一場電視演說中，將女性退休年齡改調5歲至60歲，而男性的則原封不變。

報導表示，俄國政府為將退休年齡，從2019年起逐年提高，藉此穩定這項退休金制度，因此該國國會下院國家院（State Duma）上月就在一讀時通過改革法案。

「該法案最大的爭議點是男性工人。」反對方指出，據世界衛生組織調查，該國男女預期壽命分別為66歲及77歲，而俄國卻只有56％的男性能活過65歲；他們警告，恐有些男性無法活到領取退休金的年紀，因而近幾週有許多人民紛紛站上街頭抗議。

「任何延誤都是不負責的。」普廷對退休金改革仍宣稱，退休年齡的調幅，已被推遲多年，如果不這樣做，將導致國家通貨膨脹和貧困加劇。他強調，這項決策，是公正且經過完善評估的。

根據VTsIOM的民調顯示，普廷因為這項改革，支持率掉到自2014年俄國併吞克里米亞以來最低點，從原先的80％，跌剩64％。