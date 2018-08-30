連IS都怕！庫德族女戰士具愛國心及戰鬥力

2018-08-30 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕「對IS來說，被女性殺掉是種羞辱，所以他們害怕我們。」一名服役於「庫爾德自由鬥士組織」（Peshmerga）的女戰士說。《香港01》報導指出，2016年在摩蘇爾（Mosul）對IS的作戰中組織表現相當出色，收復大片土地，不少女戰士更是到前線與IS對戰，該組織開始廣為人知。

綜合媒體報導，庫爾德族（Kurdistan）是沒有國家的民族中，人數最龐大的一個民族，總人口數高達近3000萬人，近年有獨立建國的聲浪，但屢受土耳其、伊拉克等國的迫害，國內極端獨立分子常有激烈衝突，因此該民族中有一支戰鬥隊伍「庫爾德自由鬥士組織」（Peshmerga），這一支武裝部隊在前些年對抗伊斯蘭國（IS）時表現可圈可點，其中更有不少婦女加入、開始廣為人知。

庫爾德族在中東地區是人口僅次於阿拉伯、突厥和波斯民族的第四大民族，主要分佈在土耳其、敘利亞、伊拉克、伊朗四國境內。「庫爾德自由鬥士組織」現在是伊拉克庫德斯坦自治區政府（KRG）的官方軍隊；該組織收集情資的能力不比美國情報單位遜色，更曾協助追捕海珊（Saddam Hussein）及賓拉登（Osama bin Laden）。

據《上報》報導，「庫爾德自由鬥士組織」具有強烈的愛國心，但男性並不是唯一的戰鬥力，女戰士的堅定心志更不容小覷。不少女戰士的親人也是組織內的成員，也有不少人是因為親友命喪於IS手上，才下定決心加入組織想藉此擊敗IS。