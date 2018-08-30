中國「一帶一路」犧牲他國？ 恐引發地緣政治緊張

中國國家主席習近平宣揚的「中國夢」與一帶一路政策緊密連結。（美聯社）

2018-08-30 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲研究機構最新公布的一份報告指出，中國「一帶一路」政策雖可為其他國家帶來經濟利益，但最終目標卻是犧牲其他國家利益來推動中國戰略、政經影響力，認為此政策終將挑戰美國保護的自由主義國際體系，並可能引發地緣政治緊張。

根據《美國之音》報導，這份由澳洲政府設立並部分資助的非黨派獨立政策研究機構「珀斯美亞中心」研究員鮑溫（James Bowen）撰寫的報告指出，中國當局在推動「一帶一路」時總將其包裝成利他性十足的合作共贏政策，但若進行客觀分析，這項政策其實是在為鞏固中國共產黨對周邊國家地緣經濟及地緣戰略提供支撐。

鮑溫強調，一帶一路政策的終極願景，與習近平口中的「中華民族偉大復興」同路，已引發眾多外國政府及政策分析人士警戒。他認為，這項政策初期或許確實可以為其他國家帶來經濟好處，但最終勢必犧牲他國利益，以推動中國戰略及政經影響力，甚至挑戰美國從1945年以來協助建立與保護的自由主義國際體系。

此外，鮑溫也指出，儘管一帶一路表面上有全球化的考量，但其與中國領導人習近平推動的『中國夢』具有緊密連結的特性，將成為習近平與中共高層面對近年發生的民眾反抗運動時，緩解民怨的利器。

報告稱，中國當局目前面臨的最大挑戰是，如何以建設性方式來管控一帶一路政策受到的阻礙，在印太與其他地區打造對中國有利的地緣經濟與戰略環境。