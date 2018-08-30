56層樓以上只1逃生梯 中國綠地「倫敦之巔」建案停工

中國綠地集團在倫敦興建67層樓「倫敦之巔」，被爆56層樓以上只有一逃生梯，目前停工中。（圖擷取自網路）

2018-08-30 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國房地產集團海外開發案，不止在馬來西亞踢鐵板，在英國倫敦的二大開發案，照樣因「水土不服」而被要求停工，套住資金約12億英鎊（約550億台幣）。

《星期日泰晤士報》報導，中國綠地集團興建的「倫敦之巔」（Spire London）76層住宅大樓，在56層以上被發現只有1條逃生梯，被質疑有安全問題，在今年5月已經停工，綠地集團正在想辦法調整安全設計。

「倫敦之巔」是綠地斥資8億英鎊（約新台幣316億）投資興建，位在東倫敦的金絲雀碼頭附近，預定2020年完工後將是西歐最高的住宅大樓，而其外觀設計曾被調侃像男性生殖器。

《聯合新聞網》報導，綠地集團號稱世界500強，是中國第4大建設公司，上海市政府還持股46.4%，在倫敦另個改建500年蘭姆酒廠（the Ram Brewery in Wandsworth），將建成新的「蘭姆公館」，也曾傳出法律糾紛。

綠地不熟悉當地回饋法律，跟賣主爆發佣金糾紛，纏訟3年，去年被判決還是要給付佣金，並要依簽約承諾執行改建後的回饋，包括社會住宅戶數、附近馬路等公共設施的修建等，今年8月，「蘭姆公館」第一階段250間公寓，終於展開預售。

但是，綠地在中國去年爆出債務危機、違約欠債4億多人民幣（約18.4億台幣），能否完成倫敦二大建案，目前倍受考驗。