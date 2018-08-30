諾貝爾文學獎外獎 村上春樹入圍決選

2018-08-30 00:46

〔中央社〕負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院捲入性醜聞疑雲，今年的文學獎暫停頒發後，瑞典作家創設一個「獎外獎」，決選名單日前出爐，包括日本作家村上春樹與科幻作家尼爾．蓋曼。

去年11月，18名女子指控法國攝影師阿爾諾（Jean-Claude Arnault）性侵和性騷擾，而阿爾諾是瑞典學院（Swedish Academy）院士佛羅絲登松（Katarina Frostenson）的丈夫，與瑞典學院關係密切。

醜聞傳出後，佛羅絲登松和瑞典學院首長戴紐斯（Sara Danius）相繼請辭，另有3名院士表態不再出席學院會議，對學院運作造成重大影響。瑞典學院隨後宣布今年的諾貝爾文學獎延後至明年頒發，創下近70年來首例。

諾貝爾文學獎宣布暫停頒發後，瑞典專欄作家帕斯卡里杜（Alexandra Pascalidou）對於一系列事件感到「憤怒與羞恥」。她和100多名瑞典作家、記者等文化圈人士宣布設立「新學院」（The New Academy），要頒發自己的文學獎，得獎人不再由學院決定，而是交由全球書迷投票選出。

帕斯卡里杜表示：「我們想要創造一個全新、獨特的授獎程序。」入圍者交由瑞典各地圖書館員提名，被提名人必須寫過至少2本書，在最近10年有發表作品，並且是講述「世界上人類故事」的作品。

獲得最多圖書館員提名的47名作家經由全球書迷網路投票，選出2男2女4名作者入圍決選，由資深編輯佩樂松（Ann Palsson）領導、哥德堡大學教授拉森（Lisbeth Larsson）等人組成的評審團決定最終得主。

經過3個月、超過3萬人投票後，決選名單28日出爐。兩名男性入圍者包括多年來諾貝爾文學獎呼聲極高的日本作家村上春樹，以及出生英格蘭，目前定居美國，著有「星塵」以及「美國眾神」的科幻作家尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）。

女性入圍者有加拿大越南裔作家金翠（Kim Thuy），她以越南難民身分撰寫的自傳體小說Ru曾於2010年獲得加拿大總督文學獎。另一名女性作家是出生法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）的歷史小說家孔德（Maryse Conde）。

新文學獎已經募資籌集100萬克朗（約11萬美元，新台幣330萬元）獎金，將在10月12日宣布得主，12月9日舉辦頒獎儀式，和諾貝爾文學獎傳統頒發的時程相同，而「新學院」將在頒獎後自動宣告解散。（編輯：劉學源）