中國貴州公安強拆違建 網傳5執法人員被民眾打死

〔即時新聞／綜合報導〕貴州官方29日強制拆除織金縣違建時，有網友在推特上指出，當地憤怒的民眾將維持秩序的公安包圍並暴打，至少造成5人死亡，但官方指出是民眾為阻擋違建被拆，因此自駕撞人，造成至少3死10傷的情況。
貴州畢節市織金縣執法大隊於29日上午強制拆除當地的違章建築，織金縣政府官網表示，村民劉某與人員發生言語及肢體衝突，事後駕駛越野車衝向工作人員，以致3名工作人員死亡，現場民眾和工作人員共10人受傷。官方表示，劉某以被警方制伏，整起案件仍在調查中。
有網民上傳視頻爆料，貴州省織金縣政府在拆除「所謂」的違建，有5名執法人員被民眾打死；有網友寫打油詩敘述該事件，詩的內容影射織金政府官逼民反，為交通工程緊急撤離村民。
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