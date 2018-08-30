諾獎停頒瑞典設新文學獎 村上春樹入圍決選

瑞典文化界人士等為抗議瑞典學院性侵醜聞，新設僅限今年頒布的文學獎「新學院」（New Academy），主辦單位週二（28日）公布最終4位入圍者，包括往年諾獎的熱門人選、日本作家村上春樹（中）。（美聯社）

2018-08-30 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾文學獎評選單位瑞典學院（Swedish Academy）因爆發性侵醜聞宣布今年停頒。瑞典文化界人士等為抗議此事新設僅限今年頒布的文學獎「新學院」（New Academy），主辦單位週二（28日）公布最終4位入圍者，包括往年諾獎的熱門人選、日本作家村上春樹。

綜合外媒報導，瑞典知識分子起身籌組的「新學院」以透明方式遴選出最終候選人，先由瑞典圖書館管理員推舉出46名初始候選人，再開放世界各地公眾投票。主辦單位稱，有超過3萬人投票，最終選出2位女作家與2位男作家。

入圍者包括往年諾獎的熱門人選村上春樹，主辦單位形容村上的作品結合了流行文化和魔幻寫實主義（magic realism），長、短篇小說都獲得全世界讀者的大量關注。英國奇幻、科幻作家尼爾·蓋曼（Neil Gaiman）也是入圍者之一，他的代表作有《美國眾神》（American Gods）、《睡魔》（The Sandman）等。

法國海外省瓜德羅普（Guadeloupe）女作家瑪麗斯·孔戴（Maryse Condé）也是候選人之一，主辦單位稱她是最重要的法語作家之一，對非洲和加勒比海地區有重要影響，她經常描述殖民主義如何改變了世界。另一位入圍女作家是出生越南的加拿大籍金翠（Kim Thúy），其作品以描寫成為難民、移民及適應新文化的挑戰而聞名。

「新學院」將於10月12日公布獲獎者。頒獎儀式將於諾貝爾獎頒獎儀式前一天12月9日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行。