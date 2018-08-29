墨西哥南部海岸 驚現300隻瀕危海龜屍體海上漂

墨西哥南部海岸週二（28日）發現約300隻瀕臨滅絕的海龜屍體在海上漂浮。（路透）

2018-08-29 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥南部海岸週二（28日）發現約300隻瀕臨滅絕的海龜屍體在海上漂浮，據悉死因可能是被非法漁網纏住而溺斃，當局將對此案展開調查。

《路透》報導，墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）的民防機構官員迪亞茲（Heliodoro Diaz）表示，漁民是在Barra de Colotepec一帶海域發現這些死於非命的麗龜（olive ridley turtle）。

麗龜長約75公分、重約45公斤，每年5月至9月會到墨西哥太平洋沿岸產卵。墨西哥當局稱，麗龜有瀕臨滅絕的危險。《路透》攝影師拍攝到的畫面顯示，被漁網困住的海龜屍體整齊排列，在海上載浮載沉，有些已經開始分解。

墨西哥聯邦環境保護署（PROFEPA）已對此案展開調查。墨西哥對海龜制定永久保育措施，包括對捕殺海龜者判處刑事處罰。專家指出，海龜可能誤食魚鉤或有害藻類而亡，或是被漁網困住而溺斃。確切原因仍在調查中。

本月初，墨西哥當局也在恰帕斯州（state of Chiapas）發現113隻瀕危海龜死亡，包括102隻麗龜、6隻玳瑁、5隻綠蠵龜。

《路透》攝影師拍攝到的畫面顯示，被漁網困住的海龜屍體整齊排列，在海上載浮載沉，有些屍體已開始分解。（路透）