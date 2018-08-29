中國維權律師遭中共虐待 家人淚盼外界多關注

2018-08-29 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師江天勇的妻子金變玲28日深夜發文，呼籲外界關注因「709大抓捕」遭中共當局判刑的江天勇，並向在監獄服刑的江天勇寫信，希望他能活著離開監獄。

《美國之音》報導，江天勇被中國以「煽動顛覆國家政權罪」判處2年徒刑，她的妻子金變玲一直在美國為自己的丈夫加油打氣，她28日在推特發文，悲痛描述自己24日去監獄探視丈夫的情形。

金變玲說，江的身子大不如前，臉色蒼白、動作遲緩，在獄中每天都需吃降壓藥、維生素及降心率的藥物，但她懷疑，江從未得過心臟病、為什麼需要服用降心率的藥？此外，也提到江向母親寄出了3封信，卻從未收到。最後，她含淚勉勵丈夫，要活著離開監獄。

海外媒體曾廣泛報導，許多因「709案」遭中共當局收押進看守所的律師、維權及民主人士，如李和平、唐志順等人，均被當局驗出有「高血壓」，被獄方強迫吃藥。其中，唐志順服藥後反而身體不適。這些人獲釋後，臉上都出現大黑班。

中國709維權律師大抓捕事件，是指2015年7月9日起，中國公安在多達23個省份大規模逮捕、傳喚、刑事拘留、帶走、失聯、約談了上百位律師、民間維權人士、上訪民眾及其親屬，部份人士因此下落不明，江天勇就是其中的受害者。