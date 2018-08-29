電子煙又傳爆炸！逛商場男子「下體」竄出如鞭炮火苗

2018-08-29 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕近期一則電子煙爆炸的影片瘋傳，美國加州的電視商場內有一名24歲男子阿比哈迪（Mohamad Zayid Abdihdy）正在看商品時，突然「下體」傳出爆炸聲，及竄出宛如放鞭炮時的火苗，讓他邊痛邊叫的向店家求救。

據美媒《全國廣播華盛頓（NBCwashington）》報導，此事發生於25日，店經理古斯曼（Antelmolare Guzman ）指出，正當他處理文件時，突然傳來爆炸聲，接著阿比哈迪邊喊邊叫跑到辦公室求救，古斯曼見狀認為他的右腿及部分私密處被燒傷。

「當時我正在測試電視功能」阿比哈迪表示，爆炸前他感覺到有東西在褲子口袋裡震動，下一秒電子煙就爆炸起火，他起先被嚇到往後退，用手撲滅火勢，接著邊脫褲子邊求救，並在洗手間大量沖水減緩痛楚。

電子煙突然爆炸起火，嚇壞兩人，古斯曼回憶當時空氣中瀰漫一股「燒焦的皮膚味」；阿比哈迪則認為痛到無法走路，但他仍沒有就醫治療，只有買燒傷貼布應付。

電子煙爆炸意外時有所聞，不少人也開始疑慮電子煙的安全性。據美國當局統計，自2009至2016年，發生至少195起電子煙意外，造成133人受傷。而今年5月5日美國發生第1起電子煙爆炸致死的意外。

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