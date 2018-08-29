嚇死人了！ 偷渡客搶灘澳洲 竟誤闖「鱷魚河」

當昆士蘭的居民在8月27日發現這些人跑進「鱷魚河」流域的紅樹林躲藏時，嚇得民眾趕緊向警方通報；隨後澳洲邊防部隊（ABF）便與昆士蘭警方合作尋找這些非法入侵者，之後當局陸續找回17人。（歐新社）

2018-08-29 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕日前澳洲的昆士蘭居民發現，有艘非法船隻於8月26日，擱淺在昆士蘭州北部的丹特里河河口（Daintree River），並目睹有約20多人跳船游泳上岸後，跑進河口的紅樹林躲藏；民眾發現這些非法入境者跑進的地方是當地俗稱的「鱷魚河」後，趕緊向警方通報；所幸在警方與澳洲邊防部隊（Australian Border Force，ABF）合作下，順利找到所有的非法入境者。

綜合媒體報導，當昆士蘭的居民在8月27日發現這些人跑進「鱷魚河」流域的紅樹林躲藏時，嚇得民眾趕緊向警方通報；隨後澳洲邊防部隊（ABF）便與昆士蘭警方合作尋找這些非法入侵者，之後當局陸續找回17人。

當局聲稱這艘非法漁船的成員已全部找到後，便於8月28日將這些人移送到聖誕島的非法移民拘留中心；不過關於這起非法入境事件，澳洲當局卻一直不願證實相關的細節，包括這些非法入境者究竟是印尼人還是越南人、是單純越境捕魚的漁民，還是尋求政治庇護的難民、到底有多少人在船上、是否有婦女與兒童等問題，ABF與昆士蘭警方皆不願意回應。

澳洲的移民及邊境保護大臣彼德·達頓（Peter Dutton）針對此事表示，「這起非法入侵事件，是澳洲這3年多來首次發生的偷渡事件」，他還誓言一定會將這些人趕出澳洲。