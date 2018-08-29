歐洲人最忌諱這符號 比利時公車司機因「它」被開除

納粹相關的符號在歐洲仍是不可碰觸的禁忌；比利時一名公車司機就因納粹符號刺青遭解聘。（美聯社）

2018-08-29 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲十分忌諱納粹、希特勒的相關事物，德國為此訂定相關法律規範，比利時也禁止公開展示納粹象徵，一名比利時公車司機就因納粹刺青遭解聘。

比利時媒體《法蘭德斯新聞》報導，比利時一名公車司機因為在員工派對上展示出了納粹符號，遭到公司解僱。公司對此表示：「在過去的26年內他沒有收到任何投訴，而現在他秀出了自己的刺青，我們沒有辦法，只能解僱他了。」

在德國，展示納粹符號違法，比利時也是如此。不過目前仍不確定這名司機是否會因此吃上刑事官司，專精勞動法的律師彼得（Peter Stroobants）指出，「在私人的派對上展示刺青，跟在開公車時將刺青秀給眾人看是完全不同的」。

2017年8月，有2名中國遊客因在柏林國會大廈行納粹禮自拍，遭警方逮捕，繳交500歐元（約新台幣1萬7500元）才獲保釋；同月又有一名美國遊客在德國東部大城德勒斯登（Dresden）行納粹禮，慘遭德國人暴打一頓。

除了德國以外，在捷克、斯洛伐克和奧地利，行納粹禮也會觸犯刑法，去歐洲旅行時，得須多加注意。