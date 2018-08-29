千古奇葩！習近平變成開國領袖 中網友：竟跟死人搶位

中國深圳蛇口改革開放博物館內「開國領袖」塑像只剩下毛澤東，原本擺放鄧小平塑像的位置則被習近平取代。（圖擷取自中國禁聞網）

2018-08-29 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳蛇口改革開放博物館先前重新開幕，館內「開國領袖」塑像只剩下毛澤東，原本擺放鄧小平塑像的位置則被習近平取代，網友對於出生於1953年的習近平，能成為1949中國建國的開國領袖，直呼「居然跟死人搶位置，也算是千古奇葩」。

綜合外媒報導，2018年為中國前領導人鄧小平改革開放40週年，深圳蛇口改革開放博物館對此在今年6月關閉裝修，在8月10日重新開張，館內原本擺放的開國領袖鄧小平塑像不見蹤影，只剩下毛澤東塑像且新增習近平塑像，還有一整面載有習近平語錄的牆壁。

許多中國網友對此感到相當好笑，並指出生於1953年6月15日的習近平，不可能成為1949年10月1日的中國開國領袖，抨擊「赤裸裸的歷史竄改」，中國民運家王丹則是在推特上表示，這是「個人崇拜已經到了不要臉的地步」，也有網友認為「看他如何將不要臉登峰造極」。

王丹推特全文