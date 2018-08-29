Google向中國屈服？ 14個國際人權組織聯合抗議

據傳Google私下為中國開發審查版搜索引擎，14個人權組織聯合向Google寄出公開信表示抗議。（法新社）

2018-08-29 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕多個國際人權組織28日聯合向Google發出公開信，希望Google能取消為中國開發審查版搜尋引擎的計畫。他們表示，審查版搜尋器將會影響中國數億網友的言論自由以及隱私權。

《美國之音》報導，國際特赦組織（AI）、人權觀察組織（HRW）、無國界記者（RSF）、國際筆會和中國人權組織（HRIC）等14個國際人權組織，聯合致信給Google執行長桑德爾（Sundar Pichai），信中提到Google研發審查版搜尋引擎是「Google在人權上的屈服，十分令人擔心」，這會讓Google直接侵犯人權或在此議題上難辭其咎。

國際人權組織的公開信中也提到，希望Google能重申2010年所承諾的，不會為中國開發審查版搜尋引擎，並指出Google若已經改變立場，則須公開聲明及解釋，Google如何不違背自己應有的國際人權責任和原有的公司價值觀，否則讓人相信Google為了進入中國市場，願意在原則上妥協。

外傳，審查版搜尋引擎將會隱藏中國認定的敏感內容，會將敏感的搜尋列入黑名單，當網友搜尋特定關鍵字時不會顯示結果。國際人權組織呼籲，Google需正視人權組織的擔憂，並表明Google如何保護中國民眾不受到中國政府的網路監控。