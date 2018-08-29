身陷貿易戰急討救兵 中國解除赴韓旅遊禁令

中國正試圖拉攏盟友共同抵制美國，近日赴韓旅遊團及自由行，已悄悄的在上海一家大型旅行社網站上線。（法新社）

2018-08-29 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕爲抗衡美國所祭出的貿易關稅，中國正試圖拉攏盟友，赴韓旅遊團及自由行因薩德事件銷聲匿跡近一年半，近日就悄悄地在上海一家大型旅行社網站上線。

綜合媒體報導，中韓兩國去年因「薩德」系統吵得沸沸揚揚，北京方面更下令旅遊業停售熱門的赴南韓旅遊團，致使中國人赴南韓旅遊人次瞬間下降48%，對南韓旅遊業造成沉重打擊。

自南韓總統文在寅訪中後，北京方面已不再強調薩德爭議，並解除南韓團體旅遊禁令，致使上月赴韓中客人數一口氣超過40萬人次，高於去年的28萬人。

如今中國身陷貿易戰，更計畫在下周恢復南京、蘇州、江蘇等地旅行團赴南韓旅遊，並開始以打折等手段促銷，如中國大型旅行社之一「春秋旅遊」就推出多款赴南韓旅遊產品，以拉攏南韓靠攏。不過這三地的旅行團均被禁止在報紙及網路刊登廣告，只能透過「非線上（網路）」銷售產品；且仍設有3不原則，包括不搭郵輪、不包機、不去樂天集團旗下公司。

中國此舉被視為和南韓解凍的最新跡象，韓國汽車出口中國的銷售量也可能因為相同的原因受惠，南韓「現代汽車」在今年前7個月，就銷售了60多萬輛汽車，比去年同期銷售量增加了20%。