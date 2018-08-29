2.5萬隻蜜蜂過境紐約時報廣場 蜂群攻佔熱狗餐車

大量蜜蜂過境美國紐約時報廣場，引來路人圍觀並PO網。（翻攝自「Hannah Keyser」Twitter）

2018-08-29 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間28日下午，紐約時報廣場有大量蜜蜂過境，且之中有一群攻陷一輛熱狗餐車，並占據其傘頂，引來路人圍觀並PO網。

綜合外媒報導，這輛位在百老匯大道和第43街街口的熱狗餐車，在昨日一群蜜蜂過境時，其傘頂幾乎被這群小傢伙們佔據。事後隸屬紐約市警察局的專業捕蜂小組，用真空吸塵器人道地「收集」蜜蜂，並把牠們帶到曼哈頓外的郊區野放。

捕蜂小組表示，如此規模的蜜蜂遷移，在紐約市區雖不常見，但也非前所未見。

他們也在推特發文解釋，這事件中大約集結2.5萬隻蜜蜂，常見的因素可能為，原本的蜂巢過度擁擠，或者天氣濕熱，導致蜂群飛離原居所；而這現象，則是蜂群中的偵查蜂，在找尋到新居所前的過渡期。

捕蜂小組其中一名人員科帝（Andrew Coté）補充，這時候的蜜蜂大多都很溫馴，牠們防禦性降低，且對於螫人不感興趣。

美國紐約時報廣場當地時間28日下午，有大量蜜蜂過境，且之中有一群攻陷一輛熱狗餐車，並占據其傘頂。（美聯社）