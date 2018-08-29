中國海軍擴張 《紐約時報》評：意與美國爭霸太平洋

紐約時報認為中國海軍已經改變太平洋地區的軍力平衡。（資料照，美聯社）

2018-08-29 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕今年是中國海軍建軍69週年，中國首艘自主建造的航空母艦，也在今年完成出港海試，而中共第三艘航母也可能在三年內下水。有美國媒體報導，中國以建設海軍和導彈部隊為重點的軍事現代化計劃，已經改變了太平洋地區的軍力平衡，有意與美國爭奪太平洋的霸權地位。

根據《紐約時報》評論認為，雖然在全球範圍內展現火力的能力還落後於美國，但中國已經有能力在台灣周邊海域、南海海域挑戰美國的軍事霸權，更表示這意味太平洋越來越多的地方再次陷入爭奪之中，而自第二次世界大戰的海戰以來，美國在太平洋的行動一直沒有受過挑戰。

文章指出，中國要想在這些海域佔上風，不需要有能夠徹底擊敗美國的軍事力量，只需要有足夠的軍力，使得在該地區進行任何可能的軍事干預，代價都高到讓華盛頓不敢考慮的程度。中國一直在發展雷達、衛星和導彈，以壓制美國強大的航空母艦打擊群所享有的決定性優勢。

紐約時報認為，中國的海軍成為世界上最大的海軍，擁有比美國還多的軍艦和潛艇，並繼續以驚人的速度建造新的軍艦，儘管美國艦隊仍從質上面來看更厲害，但中國的海軍覆蓋面更大，在未來將會對美國有著更嚴重的軍事威脅。