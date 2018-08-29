無尾熊找不到回家的路 竟把號誌燈桿當樹

無尾熊傑克緊緊的抱著路口的號誌燈桿。（圖擷自澳洲野生動物保護組織「Wildcare Australia」臉書粉專）

2018-08-29 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕25日夜晚，在澳洲昆士蘭黃金海岸某個路口的交通號誌燈桿上發現一隻無尾熊，牠緊緊抱著號誌燈桿，引起許多人圍觀，隨後有熱心路人以電話通報澳洲野生動物保護組織（Wildcare Australia）及救援人員前來協助這隻迷途的無尾熊，此次救援行動引起民眾開始關注當地無尾熊棲地快速萎縮的問題。

《美國ABC新聞》報導，澳洲野生動物保護組織將這隻年輕的公無尾熊命名為傑克（Jack），對於此次的救援狀況，澳洲野生動物保護組織負責人凱倫·斯科特（Karen Scott）說，救援任務非常成功，他們將網子放在牠下方，再慢慢引導牠下來，但燈桿很滑，需十分注意以免牠不小心滑落，她更補充說道：「這種狀況已不罕見，自無尾熊的棲息地萎縮後，牠們常在原始棲息地附近的奇怪地方出現。」

綜合媒體報導，傑克後來被送到野生動物醫院，獸醫邁克爾·派恩（Michael Pyne）表示，無尾熊的繁殖季已經開始，傑克正處於發情期，牠可能是為了找尋另一半而誤入歧途、找不到回家的路，慶幸的是傑克並沒有什麼大礙，檢查報告一切正常。

據《YAHOO新聞》報導，澳洲野生動物保護組織將救援情況及無尾熊的相關訊息放上臉書後，引發外界關注無尾熊棲地縮減極快的問題，有網友表示，無尾熊原始棲地遭到破壞後，多數會被轉移到尤加利樹並不充足地區，將死於飢餓；另有網友指責黃金海岸「 過度開發」迫使本土動物沒有安全棲息地。