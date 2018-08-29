侏儒少年控報名餐飲課被拒 地獄名廚霸氣宣布收了他！

2018-08-29 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名18歲、喜愛下廚的少年麥克皮斯（Louis Makepeace）因罹患侏儒症，身高僅116公分，日前報名沃斯特夏之心學院（Heart of Worcestershire College）開設的餐飲課程，傳出被校方以影響同學安全為由拒絕，讓他很受傷。名廚高登（Gordon Ramsay）聞訊推文直批校方「態度噁心」，並稱「他（應指麥克皮斯）隨時都可以來我這裡當學徒」。

綜合媒體報導，麥克皮斯原已申請課程，也準備好要去學習，未料學校疑似影射他可能因身高不夠，打擾班上其他14名學生，將其拒於門外。麥克皮斯的56歲母親寶琳（Pauline）透露，老師告訴她兒子不僅不能上該堂課，同時無法進入任何一間餐廳工作。不過寶林不放棄，積極與校方接洽中。

報導指出，對於校方「羞辱人」的說法，麥克皮斯感到非常沮喪、自信心受挫，「我們應享有公平的機會去做熱愛的事」，並控即使告訴校方，可以自備家中特製用具上課，卻吃閉門羹，但他仍十分喜愛做菜，期盼有天能開間屬於自己的店。

報導提到，擁有米其林星星的地獄名廚高登，昨天在推特分享貼文，並寫道「這態度真噁心，我隨時可以讓他當學徒」，獲得上萬網友按讚「主廚你太棒了」、「幹得好」、「學校真丟臉」、「這就是我尊敬高登的理由」、「你是認真的嗎」。

報導提及，高登的發言人接受媒體訪問時，證實確有其事，且提供的是正式的工作，但前提是如果麥克皮斯想去的話。麥克皮斯則說「很高興高登主廚在推特上的提議，讓我們看看會發生什麼事」。

報導引述，沃斯特夏之心學院事後也發布聲明，指稱校方已針對麥克皮斯的申請案進行審查，確保他在就學過程中的安全，以及設備方面能調整到符合需求，同時強調會持續與麥克皮斯方面溝通，期許本週能有個結果，並澄清過去曾收過類似學生，不僅順利畢業也進入職場，相信麥克皮斯能有所成就。