爭奪扇貝 英吉利海峽爆發「英法大戰」

2018-08-29 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕昨（28）日有多艘英法船隻因扇貝捕撈權，在英吉利海峽靠法國塞納河灣的海上爆發衝突，且有漁民丟擲煙霧彈及石塊，宛如扇貝的「英法大戰」。

綜合外媒報導，昨日大約35艘法國漁船，在距塞納河灣的諾曼第海岸22公里遠處，圍堵5艘英國漁船，並告知英方須立即停止捕撈扇貝，但對方屢勸不聽，導致衝突爆發。

雙方互相指控對方丟石塊，且有英國漁民宣稱，當雙方漁船相撞後，有法國漁民投擲煙霧彈；最終英方寡不敵眾，被驅逐撤離，而整起衝突至少3艘漁船遭毀損，但無人傷亡。

內文指出，這類「扇貝戰爭」的緊張局勢已持續15年，而根本原因在於，英法雙方未對扇貝的捕撈期達成共識。法國漁民僅能在每年10月1日至隔年5月15日捕撈，而英國漁民卻全年無受限，引發法方不滿。

「我們沒有要求英國別捕撈扇貝，只是希望他們能等到10月1日。」諾曼地漁業部門官員羅格夫（Dimitri Rogoff）抱怨，過去15年來，英格蘭、蘇格蘭及愛爾蘭都提高對扇貝的捕獲量，導致這項問題越加嚴重。

但他也提到，待英國2019年3月29日脫歐後，他們就會被視為第三方，不得再進入此區域，此問題屆時便迎刃而解。

蘇格蘭的有一個漁業協會回應，英國漁船駛進法國海域捕撈，是完全合法的；也有英國漁業團體指出，法國漁民在英國水域捕撈當地6成的漁獲量，他們現在的行徑太偽善了。

英國全國漁民組織聯盟（NFFO）則補充，我們已向英國政府提議，須保護這些英國合法捕撈的漁船。