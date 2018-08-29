中國網上流傳SAT試題數月？ 考生斥：作弊是欺騙！

網友在推特上爆料SAT考試試題與去年亞太區的試題相同。（圖擷自Andrea twitter）

2018-08-29 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕25日上午，不少美國高中學生參加大學入學標準考試SAT（Scholastic Assessment Test）下午就被爆出此次SAT考試的答案已經被人在網上傳播了好幾個月，據《今日美國》報導，參加考試的卡斯韋爾（Madison Caswell ）痛斥：「作弊是欺騙！而且學校競爭非常激烈，可能會對大學入學產生很大的影響。」

面對外界質疑考題洩題及出錯，美國SAT官方機構大學理事會（College Board）在官方推特帳號回覆表示：「大多數考生8月份SAT考試多選題的成績會按原計劃於9月7日公布。」不過仍堅決否認網上流傳指今年8月考題為去年亞太區舊題的說法是錯誤的，

更說道「大學理事會對SAT考試有完整的考題安全保障系統，會保證對每位考生的公平」。

綜合外媒報導，SAT考試是世界各國高中生申請美國名校學習及獎學金的重要成績依據，上周剛結束的北美SAT考試卻出現去年10月份亞太區考試原題，考試答案已在網路上流傳達數月，網上訊息更使用中文書寫，引起軒然大波，大批考生在推特上斥責作弊行為。

此事一經爆出，許多網友紛紛在推特上表示切身之痛，有網友說自己複習了兩個月、盡了最大努力，但在考試後我發現我所有的中國朋友都已經知道答案。作為一個誠實的中國學生我的分數可能會遠低於我的對手；另有網友表示，有人向他說這套試題放在網路上許久，他已經將答案全部牢牢記下。

近年來，SAT考試發生不只一次傳作弊等爭議事件，醜聞多到令人質疑大學理事會的可信度和考試的完整性，據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）國家協會調查指出，發現近6成的大學對造假的申請資料表示擔憂，2016年該協會已經向考試中心發表聲明，呼籲進行改革，以確保大學入學考試的安全性和完整性。

網友在推特上表示自己的朋友已經將答案背下。（圖擷自twitter）