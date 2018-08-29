蝦密！巿售這5大品牌香草冰淇淋 竟無香草也沒牛奶

英國權威消費者雜誌《Which?》調查，英國市售的香草冰淇淋中，有5大品牌不僅沒有添加香草籽，連冰淇淋的奶成分也都是化學物質組成。示意圖。（路透）

2018-08-29 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕市售香草冰淇淋都是假的？英國權威消費者雜誌《Which?》調查，英國市售的香草冰淇淋中，有5大品牌不僅沒有添加香草籽，連冰淇淋的奶成分也都是化學物質組成，許多英國消費者對調查結果感到驚訝。

綜合英媒報導，《Which?》針對24個英國市售冰淇淋品牌進行調查，其中「Wall’s」、「Tesco」、「Asda」、「Ms Molly’s」和「Morrisons」等5品牌的香早冰淇淋完全沒有香草籽成分，甚至不含奶油、鮮奶等關鍵成分，用脫脂牛奶、糖、防腐劑及椰子油等取代。

報導指出，調查的24個品牌中，僅一半含有冰淇淋需要的3個關鍵成分，上述的5個品牌完全沒有冰淇淋的主要成分。不過，仍有部分品牌堅持使用正統原料，例如「Haagen-Dazs」、「Ben＆Jerry」、「Green＆Black's」等。

《Which?》發言人提醒，消費者若要購買真正的香草冰淇淋，請務必看清楚上面的成分標誌是否添加香草籽、全脂牛奶以及鮮奶油等必要成分。

目前英國並沒有明確定義冰淇淋的成分，僅在2015年要求冰淇淋的牛奶蛋白質不可低於2.5%、脂肪不可低於5%，但新修法後，冰淇淋產品允許成分的標準放寬，例如純素、低脂肪等。