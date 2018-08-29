「爽！破壞踩一腳要60年恢復地貌」強國人闖禁區拍片炫耀

強國人私闖未開放景區，大肆破壞珍貴的丹霞地貌，還拍片喊爽。（圖擷自YouTube）

2018-08-29 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國一名女遊客造訪甘肅張掖丹霞地貌，為了拍照翻越護欄闖入保護區範圍，景區相關人員因此對外呼籲，丹霞地貌相當珍貴，「一個腳印至少需60年才可恢復原貌」，不料反到引來更多人存心破壞，私闖禁區踐踏地貌，還拍片喊「很爽」。

綜合中國媒體報導，中國一名女遊客日前造訪甘肅張掖丹霞地貌美景，為了拍照翻越護欄闖入保護區範圍，景區相關人員嘆，在丹霞地貌留下一個腳印至少需60年才可恢復原貌，消息傳出後，反到引來更多人刻意破壞，有人故意闖入未開放的區域，在地貌大肆破壞，拍片炫耀。

這些人行走在珍貴的七彩丹霞岩體上，恣意踐踏，還用力挖開岩體表面的沙土，在表面留下坑洞，大喊「我破壞了六千年的（原始地貌）」、「很爽」，還稱「新聞說踩了一腳，要用60年恢復，我們幾個不知道踩了多少腳，我還弄了沙子」。

影片在上傳後引發網友怒火，警方也循線逮捕這群故意破壞地貌的4名惡劣人士，他們

年齡在17歲到20歲之間；景區人員痛心表示，影片內的景觀屬於還未開放的特級保護區，可以很明顯看到，這一區域地表很鬆軟，一腳踩下去，地貌就會出現下沉的情況。

丹霞地貌是一種沉積在內陸盆地的紅色岩層，這種岩層在千百萬年的地質變化過程中，被水切割侵蝕，形成了紅色山塊群，屬於「不可再生資源」，地貌形成於侏儸紀白堊紀時期，细砂岩與泥質岩構成的表面，易受風化侵蝕，並非普通山體，而是「類似古化石一樣的存在；一個腳印「它的恢復期會是60年或者更長」。

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