好友反目？川普談貿易拿「珍珠港」壓人 安倍怒了...

《華郵》指出，川普與安倍的關係近來因北韓與貿易問題生變。（美聯社）

2018-08-29 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普向來給予外界語不驚人死不休的印象，有媒體爆料，在某次與日本首相安倍晉三的會面上，川普拿二戰「珍珠港事件」暗示對方應在貿易上讓步，讓安倍聽聞後相當不滿。

根據《華盛頓郵報》報導，安倍6月飛往美國華盛頓與川普進行第7次會面，除了聚焦在北韓議題外，還討論了雙方貿易上的問題。報導指出，川普在會議上向安倍脫口「我還記得珍珠港」，並批評了日本的經濟政策與美國的貿易赤字，敦促安倍盡快展開協商，與美國訂定一份對等的貿易制度，讓美國的出口牛肉和汽車增加優勢，但川普這樣的發言激怒了安倍。

報導中提到，川普與安倍關係緊密，兩人至今會面8次、通話26次，兩人先前打高爾夫時，安倍為了要趕上川普摔落沙坑，川普還藉此開了玩笑，稱安倍動如脫兔，他也視安倍為重要且能夠溝通的夥伴。

但在最近幾個月，川普對北韓的舉動以及對日本貿易的負面看法，讓川安兩人的關係陷入僵局，因為安倍投入心力與川普建立私人關係，也不願對美國的鋼鐵鋁加稅進行報復，但日本仍是美國主要盟友中唯一沒有獲得暫時性豁免關稅的國家。