與眾不同！化裝舞會4歲女童扮狗 背後意義有洋蔥

2018-08-29 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕上週是澳洲學校的「書本週」類似化裝舞會，學生皆以王子或公主的扮相盛裝出席，唯獨4歲夏洛蒂（Charlotte）裝扮成一隻服務犬，讓老師及同學們好奇，為何做這身裝扮，夏洛蒂則大方表示「狗狗就是我的服務犬，陪著我度過每個時光，我擁有牠很驕傲！」

綜合外媒報導，「書本週」意旨每位學生需扮演一本書中的角色，夏洛蒂原本也跟其他女孩一樣想扮成公主，但夏洛蒂的媽媽反問她「要如何打破女生的刻板印象？」，夏洛蒂隨即改選了《鄰居家的狗狗要上班》（Next Door's Dog Has a Job）的書，這是一本有關「服務犬」的書。

據《每日郵報》報導，夏洛蒂阿姨家中即有一隻服務犬，夏洛蒂起初十分不願意、拒絕穿上狗狗衣服，甚至大哭，直到阿姨帶著她的服務犬（Thaddeus）趕來陪同她才漸漸緩和情緒，之後便在媽媽及阿姨的勸說之下穿上狗狗衣服，夏洛蒂雖感到彆扭，但仍扮成服務犬去參加學校的書本週，並大方的向老師及同學解釋服務犬的意義，更說道：「狗狗不但是寵物，更是人類好助手。」此番解釋感動全班。

夏洛蒂媽媽則表示，服務犬對於盲人或是有精神疾病的人來說意義十分重大，想藉此讓夏洛蒂及大家認識牠們的重要性。