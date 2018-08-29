遊泰遭下藥性侵 英國少女指控當地警方吃案

2018-08-29 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕一名19歲英國女孩向英媒投訴，她6月時在泰國度假勝地龜島（Koh Tao）過夜時，遭人下藥性侵且竊走隨身財物，但隔天到帕岸島（Koh Phangan）警署報案後，警方卻掩蓋性侵一事。

綜合外媒報導，這名女孩宣稱，6月時與朋友到泰國遊玩，於25日隻身一人在龜島的海灘酒吧飲酒時，遭人下藥而昏迷；隔天一早醒來發現，自己竟赤裸躺臥在沙灘上，且隨身手機、3000泰銖（約新台幣3014元）及4張簽帳金融卡都被盜走。

她與友人會合後，前往鄰近的帕岸島，並在當地報案。但警方卻在筆錄時，僅記錄她財物被竊，性侵部分則被忽略；待她7月1日回英國後，在母親的陪同下，帶著僅存證物，到倫敦東南部的路易斯漢姆（Lewisham）警局報案，並向媒體指控泰國警方吃案。

日前英媒向帕岸島警方求證，於是他們調閱資料並解釋，該名女孩當時與一名男性友人到警署報案，指出她在龜島遺失財物；而受理員警則向他們宣稱，龜島才是案發地，應該在那裡報案。

警方補充，因為當初這兩人向員警表示行程不便，才讓他們在帕岸島做筆錄；而過程中，對方僅宣稱，需要報案紀錄以便回國申請保險，並未提及性侵一事。

泰國國家警局副發言人在英媒的輿論下，26日對外公開表示，針對該案，泰國警方已成立7天特別調查小組調查，若全案真如該名小姐所指控，將懲處受理案件的相關單位。

此外媒體也報導，由於2014年時，就有2名男女的英國遊客在龜島遇害身亡，因此這次的事件才會引起英國民眾熱議。