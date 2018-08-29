北韓推觀光購物指南 從鴕鳥皮賣到壯陽抗癌靈藥

廠商宣稱這款飲料產品「氫水」（Hydrogen Water）對人體極有益處。（美聯社）

2018-08-29 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕不少國家都會推出購物指南，供觀光客參考消費，北韓當局近日推出最新一期的官方購物指南，其中包括壯陽藥及標榜可治癒癌症的靈藥等產品，引發國際輿論熱議。

綜合外媒報導，這份由北韓國際貿易促進委員會製作的「2018朝鮮商品」購物目錄，從鴕鳥皮衣、大螢幕平板電視到草藥版威而鋼（新威而鋼，Neo-Viagra）及號稱健康靈泉的「氫水」（Hydrogen Water），這份207頁的目錄推薦了數以百計的北韓商品，其中甚至包括廠商宣稱可治癒癌症的新藥品。

報導稱，韓國人民使用傳統藥物的習慣可追溯至古代，當今北韓因現代西方藥物的缺乏，傳統藥材仍被廣泛使用，且長期受到中國遊客的歡迎。北韓政府評估後認為出口潛力龐大，便致力加強生產及開發環節，琳瑯滿目的藥品及健康食品在這次的購物指南中占據不少版面，被視為當局開發有成的表現。

外媒認為，這是在領導人金正恩帶領下，北韓政府針對國際制裁做出的新一波軟性反擊，試圖在廣受西方世界封鎖的貿易網中殺出一條血路，藉著把更多北韓製造的商品出售給外國觀光客，使該國擁有更強大且可持續發展的經濟體系。