美民調：47％受訪者對中國印象「非常不友好」

美國皮尤民調中心今發表年度民調結果顯示，有47％的美國受訪者對中國印象非常不友好。（美聯社資料照）

2018-08-29 08:39

〔駐美特派員曹郁芬／華府28日報導〕在美中緊張關係升高之際，美國皮尤民調中心今天發表的年度民調結果顯示，有47％的美國受訪者對中國印象非常不友好，對中國印象非常友好的則佔38％。美國人最關切的議題是中國的經濟威脅、網路攻擊、對環境及人權的損害。

這分民調是在今年5月14日至6月15日針對1500名受訪者所做的問卷，誤差率在2.09％。

皮尤中心指出，美中貿易戰顯然影響了美國人對中國的觀感。去年對中國印象非常友好的美國受訪者有44％，今年是38％。

美國人對中國的觀感過去十幾年不斷起伏，2014年與2016年曾有56％的美國人對中國印象不友好，之後下降，但川普當選後又有上升趨勢。另一個值得注意的趨勢是對中國印象友好的美國受訪者從2011年之後就一直低於50％，在40％上下徘徊。

被問到擔心中國的軍事還是經濟實力時，58％受訪者選擇了經濟實力，只有29％擔心中國的軍事實力，而且前者從2016年起穩定上升。89％的美國受訪者認為中國持有美國外債是嚴重的事，87％受訪者認為中國的網路攻擊是嚴重的事，另有85％的受訪者認為中國對全球環境的衝擊是嚴重的。

皮尤中心說，根據歷年民調結果，美國受訪者憂心的經濟議題很穩定，主要是中國持有美國外債，怕被中國搶走工作以及對中國的貿易赤字。

不過這分民調也發現，18-29的年輕族群對中國印象友好的高達49％，30歲以上的族群對中國印象友好的都不到4成。

民調也發現，共和黨籍受訪者比民主黨籍受訪者更傾向於認定美中經濟緊張是嚴重的問題。不過從2012年之後，兩黨擔心美中經濟問題的受訪者都有下降趨勢。