大主教控教宗包庇性侵 引發保守派發動政變揣測

2018-08-29 00:14

〔中央社〕有關天主教統治集團內保守勢力，正利用教宗方濟各對高階神職人員性侵指控置之不理的議題發動「政變」，以推翻教宗的傳言甚囂塵上，但這位自由派教宗拒絕發表評論。

曾任教廷駐美大使的大主教維甘諾（Carlo Maria Vigano）25日表示，他2013年就告訴教宗方濟各（Pope Francis），知名的美國樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）遭控性侵。

不過維甘諾表示，教宗當時不但未處罰麥卡里克，還解除前任教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）要求麥卡里克遵守的道德約束措施。麥卡里克已在上月被迫辭職。

甘維諾在一封信中寫道：「腐敗已擴及教會統治集團的真正最高層」。「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）和數家美國保守派天主教刊物都轉載這封信。

不過教宗26日拒絕評論維甘諾的指控。

維甘諾那封信的發表時機，適逢教宗正在愛爾蘭進行重大訪問之際。因此引發揣測，教會保守派可能正在發動不利教宗的行動。

美國革新派週刊「全美天主教報導」（National Catholic Reporter）在官網發表社論指出：「無庸置疑，這是對教宗方濟各的協同攻擊行動。」

社論作者溫特斯（Michael Sean Winters）寫道：「一場政變正在上演，倘若美國所有主教未在24小時內一致挺身捍衛教宗，我們將會悄悄邁向分裂。」

「方濟各的敵人已經宣戰。」

在極端保守派天主教徒眼中，方濟各是危險的革新派人物，更關注社會議題，而非傳統教會事務。

方濟各對同性戀者採取較偏向和解的策略，曾提高了有關他可能會帶領教會邁向對同性戀更加包容的希望；不過他在同性戀和婚姻議題上至今仍遵守傳統天主教教義。