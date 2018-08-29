加拿大研究：肉品或乳製品未加工處理 吃下助延年益壽

2018-08-29 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）28日在歐洲心臟病協會（ESC）2018年會議中發布研究指出，過去認為吃肉或食用乳製品恐引發心血管疾病，但研究證實其實會降低心臟發病率，還能降低中風或早死的風險，前提是食用的肉品或乳製品未經加工處理。

綜合外媒報導，麥克馬斯特大學人口健康研究所（PHRI）分析5項長達25年的追蹤研究，涉及21.8萬名來自世界5大洲的實驗參與者，對他們的日常飲食評分，並建立5組級距，發現得分最高的組別均是食用未加工的肉品、乳製品與蔬菜食品，這些人患心臟病、中風或早死的風險最低。

研究作者優書服（Salim Yusuf）教授也把研究發布在《刺胳針》（The Lancet）期刊，並指出「這項研究結果表明乳製品和肉類有益於心臟健康和長壽，這與目前的飲食建議不同」，因此需要重新審視建康飲食法各項食物的組成比例。

共同作者德哥翰（Mahshid Dehghan）博士說，「研究結果具有全球適用性，適用於來自世界各地的人們」；參與研究的曼特（Andrew Mente）博士指出，建康飲食意即均衡飲食，須食用蔬果、堅果、豆類、魚類、乳製品和肉類，若全都採用未加工處理的上述食品，對身體健康最有益處。

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歐洲心臟病協會