防輻射服兒童像負評不斷 福島市府決定撤除

日本福島縣福島市日前在JR福島站附近設置了一個身穿防護服的兒童立像，挨批可能加劇福島核災負面形象。當局今日宣布撤除這座藝術裝置。（法新社）

2018-08-28 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島縣福島市日前在JR福島站附近設置了一個身穿防護服的兒童立像，挨批可能加劇福島核災負面形象。當局今（28）日召開記者會，宣布撤除這座藝術裝置。

《共同社》報導，福島市長木幡浩今日宣布，將撤除這座高約6.2公尺、名為「Sun Child」的兒童立像，「雖然作為彰顯奮起重建姿態的象徵而設置了（這座立像），但認為現狀是未被許多市民接受」，他表示，將盡快停止展示，探討今後的處理辦法。

這個身穿黃色防護服、手持脫下的頭盔、胸口模擬輻射測量儀顯示「000」的兒童立像，是日本現代美術家矢延憲司以311東日本大地震為契機，在2011年所製作。據稱，其是象徵未來已恢復成沒有放射性物質的世界。

這座立像在日本各地展示後，被接受捐贈的福島市政府設置在JR福島站附近的兒童教育支援設施前，本月3日舉行了揭幕儀式。雖然是傳遞正面涵義，但民眾並不領情，接連出現負面評論。

截至27日，福島市問卷調查結果顯示，110人中僅22人要求保留立像，認為「福島需要一個有衝擊力的東西」等，多達75人要求移走或撤除，認為「輻射量為零很奇怪」、「對該像本身不抱好感」等。

矢延憲司今日表示，「雖然非常遺憾」，但希望避免進一步讓民眾產生對立。