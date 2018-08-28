因「技術性問題」 馬國2女同志延後執行鞭刑

因技術性問題，馬來西亞2名女同性戀將延後執行鞭刑。圖為示意與當事人無關。（路透）

2018-08-28 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞2名女同性戀今年4月因在車內發生性行為，遭伊斯蘭執法人員逮捕，各被判6下鞭刑和罰款3300令吉（約新台幣2萬4千元），然而原本判決訂在今（28）日執行鞭刑，法庭卻因「技術性原因」，將時間往後延至9月3日。

根據《中央社》報導，這2名女子分別為22歲和32歲，今年4月她們在馬來西亞丁加奴州（Terengganu）公共廣場的車上進行性行為，遭到伊斯蘭執法人員逮捕，且被伊斯蘭法庭認定違反伊斯蘭教法裡的「禁止女性之間發生性關係」，雙方都各被判6下鞭刑和罰款3300令吉。

報導指出，伊斯蘭法庭原訂今日要對這2名女同性戀執行鞭刑，然而書記官錫得克（Wan Abdul Malik Wan Sidek）卻表示，目前因為「技術性問題」已經將日期延後至9月3日，該2名女子現在都已被保釋。而外界有人指出，所謂的「技術性問題」是因為執行鞭刑要涉及一些機關，所以得先解決技術問題。

對此，跨性別權利組織姊妹正義聯盟（Justice for Sisters）的共同創辦人提拉嘉（Thilaga Sulathireh）也表示，希望維權人士能爭取更多時間來阻止這項刑罰。