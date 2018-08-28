女生為何愛拍性感照？ 澳研究：因為貧富不均

據最新研究，性感自拍照其實與父權壓迫的關係不大，反而與社會貧富差距的狀況有關。（歐新社檔案照）

2018-08-28 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕部分女性喜歡在社群軟體上傳自己的性感自拍照，人們通常會將性感自拍聯想到「父權壓迫」上，但根據最新的研究結果，性感自拍照其實與父權的關係不大，反而與社會貧富不均的狀況有關。

綜合媒體報導，澳洲新南威爾斯大學（the University of New South Wales）分析來自113個國家、超過6.8萬張的Instagram與推特（Twitter）性感自拍照，發現1個地區貧富不均的程度，與女性上傳性感自拍照的數量，有相當大的關聯性，打破人們以往認為，性感自拍與父權壓迫有關的印象。

研究人員發現，女性上傳性感自拍與女性地位是否低落並沒有太大的關係，反而跟與社會貧富差距的程度有關，「性別化的行為反映了社會貧富不均的問題，但是與女性地位較低並無關聯」，純粹是因為貧富差距較大，使女性間燃起了強烈的競爭心理，讓他們自然地選擇用自己的身體優勢與人較勁，所以才會拍攝較多的性感自拍照。

領導研究的博士布雷克（Khandis Blake）表示，無論上傳性感自拍的風氣是否正確，但不可否認在現今社會中，擁有性感外貌的人，確實能在許多方面獲得較好的待遇，「所以，當1個女孩在拍性感自拍時，不要認為她只是太空虛，或者是受壓迫的人，她們不過是在盡力讓自己的命運更好」。