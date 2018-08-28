移民殺人 德左右翼上街示威爆衝突至少6傷

德國的肯尼茲（Chemnitz）日前一名德國男子被人刺數刀後喪命，引發當地極右翼份子的示威行動。（法新社）

2018-08-28 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕德國肯尼茲（Chemnitz）日前有名德國男子被人狠刺數刀後喪命，2名嫌犯分別是敘利亞及伊拉克移民，因此引爆當地極右翼分子和左翼勢力的衝突，雙方從26日下午持續對峙至27日晚間，至少6人在衝突中受傷。

綜合媒體報導，德國東部肯尼茲上週末晚間舉行城市慶祝活動，但卻發生暴力事件，一名35歲德國男子遭刺傷後送醫不治，另有2名德國男子分別受輕重傷，還在醫院接受治療。警方27日已逮捕2名嫌疑犯，分別是22歲的敘利亞男子及21歲的伊拉克男子，但行凶的動機尚待釐清。

德男遭移民刺身亡的消息經媒體披露後，26日下午分別有2波幾百位不等的民眾上街示威，其後，參與遊行者開始轉變為攻擊移民；獨立記者約翰尼斯（Johannes Grunert）透露，他目睹右派的示威者丟擲瓶子攻擊「看起來不像德國人的人」。

德媒指出，約有5000人參加了右翼民眾上街示威，數百人同時舉行的左翼反示威，過程中，有人投擲爆竹和物體，現場煙霧瀰漫。目擊者稱，現場充滿敵對氣氛，有民眾將瓶子、石塊砸向警察，試圖衝破防線。警方還出動高壓水炮阻止局面惡化和雙方鬥毆。

針對肯尼茲的暴力事件，德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人表達強烈譴責，表示政府不會容忍試圖在街頭散播仇恨與極端主義的人。